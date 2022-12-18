Самсонов — о 2:5 с «Вашингтоном»: тяжёлое поражение, я нервничал и сыграл плохо
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, что нервничал в игре с бывшей своей командой «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Россиянин пропустил пять голов из 28 бросков по воротам.
«Тяжёлое поражение для меня. Я думаю, что плохо сыграл в этой игре. Была пара неудачных отскоков, но мне нужно играть лучше. Я нервничал, было много эмоций. Но результат матча неудовлетворительный», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.
Самсонов впервые в этом сезоне пропустил пять шайб. 25-летний вратарь провёл в «Вашингтоне» три сезона, в лучшем из которых показал процент отражённых бросков 91,3%. В текущем сезоне в составе «Торонто» российский вратарь отразил 92,9% бросков и одержал девять побед в 12 матчах.
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