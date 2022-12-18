Макдэвид близок к повторению достижения Бориса Миронова за «Эдмонтон»

Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) одержали гости.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в большинстве. Суперзвёздный форвард реализует большинство в третьем матче подряд. Лишь трое хоккеистов в истории «Ойлерз» имели более длительную серию по голам в большинстве: Билл Герин (пять матчей подряд в сезоне-1998/1999), Борис Миронов (четыре матча подряд в сезоне-1998/1999) и Крэйг Симпсон (четыре матча подряд в сезоне-1990/1991 и в сезоне-1987/1988).

Отметим, что «Эдмонтон» на текущий момент сезона является лучшей командой по реализации лишнего игрока с процентом 31,9%. «Ойлерз» забили 36 голов в большинстве.