Жамнов: ошибки сборной России привели к поражению, мы ждали другого результата

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче со сборной Беларуси (4:5 Б).

«Критика всегда есть, это нормальные вещи. Для любого тренера критика есть. Мы ждали другого результата. Сегодня поменяли немножко состав, поставили ребят, которые до этого в таких турнирах не участвовали. Наши ошибки привели нас к этому результату.



Мы хотели выиграть, посмотреть ребят. На наше будущее, кто у нас есть в резерве. Все ребята на турнире были в нашем распоряжении, все играют здорово в регулярном чемпионате КХЛ, мы хотели посмотреть их на другом уровне. Клубный хоккей и хоккей сборных – разный, это сказывается на всех нюансах. Для нас это бесценный опыт. Есть те ребята, от которых мы жали чуть большего, но претензий не имею права никому предъявлять. Все выкладывались.



Есть ребята, которые летят ночным рейсом домой, плюс две игры подряд. Никто на это ссылаться не собирается, но такие моменты есть. Волнение всегда присутствует у любого тренера, когда он стоит на лавке и переживает за команду. Пришлось нам три раза отыгрываться, это лишняя трата сил. Начались поперечные пасы, надо было сыграть проще в зоне атаки», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.