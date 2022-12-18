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Жамнов рассказал, почему на прошлой Олимпиаде отсутствовал Кадейкин

Жамнов рассказал, почему на прошлой Олимпиаде отсутствовал Кадейкин
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, почему на Олимпиаде — 2022 отсутствовал Александр Кадейкин.

«Кадейкин проявил себя на турнире, а его не взяли на прошлую Олимпиаду? Что об этом говорить сейчас? Если бы да кабы. То, что было на Олимпиаде, – это одно, то, что сейчас, – совсем другое, правильно? На тот момент некоторые ребята были посильнее его, тот состав был оптимальным на тот момент», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, Кадейкин стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала, забросив три шайбы и отдав одну результативную передачу.

В последнем матче Кубка Первого канала сборная России уступила по буллитам национальной команде Беларуси (4:5 Б).

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