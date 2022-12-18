Тренер России Жамнов: в КХЛ статистика обманчива, в сборной — другой хоккей

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов после поражения от сборной Беларуси (4:5 Б) рассказал про настрой своих подопечных и оценил игру в неравных составах.



«По настрою скажу, что все настраивались, про мотивацию мы говорили на первом собрании. Нужно концентрироваться на себе, а не на том, как соперник играет. У нас были видеоматериалы, мы всё показывали игрокам. С Казахстаном нервозно начинали, сегодня много игроков новых, волнение у них присутствовало.



Всегда есть плюсы, есть минусы. Мы многое почерпнули для всего тренерского штаба. Увидели то, что хотели увидеть. Та статистика, которая есть в КХЛ и потом игроки приезжают с ней в сборные – она обманчива. Тут другой хоккей. Соперник играл в простой компактный хоккей, «север-юг», туда-сюда. Все играют с минским «Динамо» и знают, что ребята из себя представляют. Они со своей задачей справились, а мы нет. Вратарь у них здорово отыграл.



Игра в неравных составах? Могли забить побольше в большинстве, а в меньшинстве пропустили – бригады сработали не очень. В своих клубах ребята всё выполняют, а тут немного там не доработали, немного здесь… Любой хоккей складывается из нюансов. Когда в меньшинстве хотя бы кто-то один выпадает, у соперника сразу преимущество», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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