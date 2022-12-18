Самолёт с хоккеистами «Сочи», летевший в Ярославль, из-за метеоусловий сел в Москве

Самолёт с хоккеистами ХК «Сочи», летевший в Ярославль, из-за метеоусловий не смог приземлиться в точке назначения и сел в Москве, сообщает официальный телеграм-канал южан.

Встреча «Сочи» и «Локомотива» должна состояться в Ярославле завтра, 19 декабря, в 19:00 мск. Южане подходят к матчу с 10 поражениями подряд. Набрав 16 очков, «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав всего пять побед в сезоне.

Ярославский клуб с 54 очками в активе после 40 матчей располагается на второй строчке в турнирной таблице Запада. «Локомотив» одержал 24 победы при 16 поражениях в текущем сезоне. В последнем матче ярославцы уступили дома «Куньлунь Ред Стар» 0:1.

Напомним, сегодня стало известно, что вратарь Вячеслав Бутеец, который перешёл в «Сочи» из «Трактора» на правах аренды, возвращается в челябинский клуб.