Голкипер «Сочи» Вячеслав Бутеец возвращается в «Трактор» из аренды
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Прекращено действие договора аренды между хоккейными клубами «Сочи» и «Трактор» о переходе голкипера Вячеслава Бутееца, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Вратарь возвращается в челябинский клуб, так и не проведя ни одного матча за «Сочи».
Договор аренды между клубами был подписан 11 ноября 2022 года. Планировалось, что 20-летний вратарь навяжет конкуренцию Владиславу Третьяку в составе сочинского клуба.
В текущем сезоне Бутеец сыграл 17 матчей за «Челмет» и одержал восемь побед. Его коэффициент надёжности — 2,31, процент отражённых бросков — 92,4%. В межсезонье 2022 года Бутеец был выбран на драфте новичков НХЛ командой «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим 178-м номером.
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