Лихачёв: когда сказали, что U25 не будет, уже не задумывался о сборной России

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о приглашении в сборную России.
«Получил приглашение в сборную ещё до Матча звёзд, был приятно удивлён и немножко шокирован. После Челябинска мне разрешили съездить домой на два дня, встретился там с родителями, друзьями, потом приехал в Москву.
Честно, старался об этом не думать о том, что меня могут заметить в сборной. Слышал, что должно было быть две сборные – взрослая и U25. Когда сказали, что U25 не будет, уже не задумывался об этом», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В текущем сезоне Лихачёв сыграл 30 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «-10».
Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
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