Капризов набрал 200-е очко в НХЛ и установил рекорд «Миннесоты»

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

В этом матче российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в моменте с голом Матса Цуккарелло.

Таким образом, Капризов набрал своё юбилейное 200-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету 25-летнего нападающего 93 заброшенные шайбы и 107 результативных передач.

Также Кирилл установил рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона, сообщает пресс-служба НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.

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