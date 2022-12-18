Капризов набрал 200-е очко в НХЛ и установил рекорд «Миннесоты»

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимает на своём льду Оттаву Сенаторз». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу хозяев.
В этом матче российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в моменте с голом Матса Цуккарелло.
Таким образом, Капризов набрал своё юбилейное 200-е очко в рамках Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету 25-летнего нападающего 93 заброшенные шайбы и 107 результативных передач.
Также Кирилл установил рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона, сообщает пресс-служба НХЛ.
В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Анахайм Дакс» утром 22 декабря в 6:00 мск.
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