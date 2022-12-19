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Панарин стал третьим российским игроком, набравшим 40 очков в этом сезоне НХЛ

Панарин стал третьим российским игроком, набравшим 40 очков в этом сезоне НХЛ
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

В составе победителей 3 (1+2) очками отметился российский нападающий Артемий Панарин. 31-летний форвард стал третьим россиянином, набравшим 40 очков в этом сезоне НХЛ. В активе Панарина стало восемь заброшенных шайб и 32 результативные передачи в 33 матчах текущей регулярки.

Первое место среди россиян в гонке бомбардиров занимает нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (47), следом располагается форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (42), далее с 40 очками следует Панарин.

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