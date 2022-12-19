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Панарин признан первой звездой матча с «Чикаго»

Панарин признан первой звездой матча с «Чикаго»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов игры. Все трое были названы из состава «Рейнджерс». Первой звездой стал российский форвард Артемий Панарин, отличившийся голов и двумя результативными передачами.

Второй звездой признан защитник Адам Фокс, на счету которого три голевых паса. Третья звезда — нападающий Каапо Какко, отметившийся голом и ассистом.

Напомним, Панарин стал третьим российским игроком, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

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