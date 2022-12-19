«Он был надёжен в каждом матче». Тренер «Каролины» Бриндамор — о Кочеткове

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова, который в сегодняшнем матче с «Питтсбургом» (3:2) повторил клубное достижение Артурса Ирбе 22-летней давности, став третьим вратарём в истории франшизы с девятиматчевой серией без поражений в основное время.
«Он был надёжен в каждом матче. Он держал нас в игре и делал один крутой сэйв за другим. По его воротам не наносили 100 бросков, но он выручал в важных моментах матча, в которых если бы соперник забил, игра могла бы пойти по-другому», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Кочетков провёл 14 матчей, в которых три раза сыграл на ноль, отразив в среднем 92,31% бросков при коэффициенте надёжности 2,01.
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