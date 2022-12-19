Форвард «Сиэтла» Райт выбран капитаном сборной Канады на МЧМ-2023
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18-летний нападающий «Сиэтла» Шейн Райт выбран капитаном сборной Канады на Молодёжном чемпионате мира-2023, который стартует 26 декабря в Галифаксе и Монктоне (Канада).
«Кракен» выбрали Райта под общим четвёртым номером на драфте НХЛ-2022. В восьми играх текущего регулярного чемпионата на счету молодого хоккеиста 2 (1+1) очка. На его счету также четыре заброшенных шайбы в пяти матчах за «Коачелла Вэлли Файрбердс» в АХЛ.
О том, что Райт выступит на Молодёжном чемпионате мира, стало известно 9 декабря.
Напомним, изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако Россия была лишена данного права из-за спецоперации на Украине. По этой же причине сборная России пропустит соревнования.
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