Форвард «Сиэтла» Райт выбран капитаном сборной Канады на МЧМ-2023

18-летний нападающий «Сиэтла» Шейн Райт выбран капитаном сборной Канады на Молодёжном чемпионате мира-2023, который стартует 26 декабря в Галифаксе и Монктоне (Канада).

«Кракен» выбрали Райта под общим четвёртым номером на драфте НХЛ-2022. В восьми играх текущего регулярного чемпионата на счету молодого хоккеиста 2 (1+1) очка. На его счету также четыре заброшенных шайбы в пяти матчах за «Коачелла Вэлли Файрбердс» в АХЛ.

О том, что Райт выступит на Молодёжном чемпионате мира, стало известно 9 декабря.

Напомним, изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, однако Россия была лишена данного права из-за спецоперации на Украине. По этой же причине сборная России пропустит соревнования.