«Сибирь» расторгла контракт ещё с одним хоккеистом

Новосибирская «Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне нападающий провел за «Сибирь» 28 матчей, в которых записал на свой счет три результативные передачи при показателе полезности «-8».

Шенфельд перешёл в «Сибирь» по ходу сезона-2021/2022 из нижегородского «Торпедо». Также нападающий выступал за магнитогорский «Металлург» и тольяттинскую «Ладу».

Ранее стало известно, что новосибирский клуб покинул защитник Вадим Кудако.

«Сибирь» набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня команда Андрея Мартемьянова сыграет в гостях с челябинским «Трактором», занимающим последнее место на Востоке.