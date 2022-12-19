«Сибирь» расторгла контракт ещё с одним хоккеистом
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Новосибирская «Сибирь» расторгла соглашение с нападающим Антоном Шенфельдом, сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне нападающий провел за «Сибирь» 28 матчей, в которых записал на свой счет три результативные передачи при показателе полезности «-8».
Шенфельд перешёл в «Сибирь» по ходу сезона-2021/2022 из нижегородского «Торпедо». Также нападающий выступал за магнитогорский «Металлург» и тольяттинскую «Ладу».
Ранее стало известно, что новосибирский клуб покинул защитник Вадим Кудако.
«Сибирь» набрала 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня команда Андрея Мартемьянова сыграет в гостях с челябинским «Трактором», занимающим последнее место на Востоке.
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