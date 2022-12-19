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М. Хоу: пока у Ови есть страсть к игре, нет причин, по которым он не побьёт рекорд Гретцки

М. Хоу: пока у Ови есть страсть к игре, нет причин, по которым он не побьёт рекорд Гретцки
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Сын легендарного хоккеиста Горди Хоу Марк сказал, что верит в то, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину удастся побить рекорд Уэйна Гретцки среди лучших снайперов НХЛ за всю историю.

«Если позволит здоровье, я верю в это. Для этого ему понадобится два или, может, три года. У меня всё свелось к моим травмам, но страсть к игре затмевает всё. Нет ни одной причины, по которой он не сделает это, пока у него есть страсть. Он здоровый и сильный, у него не было множества травм», — приводит слова Хоу официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Овечкин занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству забитых голов. На второй позиции располагается Горди Хоу, а лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

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