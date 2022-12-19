Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру сборной России на Кубке Первого канала.



«Организация получилась на высшем уровне. Не могу сказать, что сборная России меня разочаровала, такого нет, но, конечно, хотелось выиграть турнир. Всё-таки это первый и последний турнир для нашей сборной в году. Я хотел видеть в составе всех сильнейших, но по ряду причин некоторые игроки не приехали. Проверять молодёжь и других хоккеистов – это хорошо, но это надо делать перед чемпионатом мира или Олимпиадой. А сейчас у нас такое положение, что, повторюсь, хочется видеть лучших. В целом же хоккейный праздник удался, всё здорово.



Игра Кадейкина, ставшего лучшим бомбардиром Кубка Первого канала? Мы говорим о всей сборной, он игрок сборной. Раз его вызвали и он набрал столько очков, значит, всё по делу. Это дело и решение тренеров, как его использовать. Александр здорово выглядел в тройке с армейскими ребятами, но сборная – единое целое, я бы здесь не стал разделять, все старались и выкладывались.



Для меня неожиданность, что вторая российская сборная не участвовала. И почему U25? Для меня всегда была первая сборная России и вторая сборная России. Согласитесь, так было бы ещё интереснее, да и проверили бы в общей сложности около 50 человек, посмотрели бы их в деле. Ещё отмечу, что сегодня большой игровой день в КХЛ. Для чего это нужно было делать? Многие игроки возвращаются в свои города из Москвы, долгая дорога, перелёты, а у нас на следующий день после турнира 10 матчей регулярного чемпионата. Не понимаю этого», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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