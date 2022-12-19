Радулов, Войнов и Хафизуллин вернулись в состав «Ак Барса» на матч с «Куньлунем»

«Ак Барс» в своём телеграм-канале опубликовал состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с«Куньлунем». Игра состоится сегодня, 19 декабря, начало — в 19:00.

Отметим, что в состав «Ак Барса» вернулись три ранее травмированных игрока: защитники Вячеслав Войнов и Динар Хафизуллин, а также нападающий Александр Радулов.

Также в матче сыграют нападающие Кирилл Семёнов, Илья Сафонов и Дмитрий Воронков, которые проведут третий матч за три дня. В субботу и воскресенье хоккеисты провели матчи за сборную России.

Полностью состав «Ак Барса» выглядит следующим образом.



Билялов (Мифтахов);

Кагарлицкий – Шипачёв – Петров; Хенкель – Юдин;

Галиев – Семёнов – Радулов; Войнов – Евсеев;

Галимов – Сафонов – Воронков; Лямкин – Адамчук;

Дыняк – Кателевский – Лукоянов; Бровкин, Хафизуллин.

«Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке в таблице Запада.