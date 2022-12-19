«Металлург» одержал волевую победу над «Амуром», забив трижды в третьем периоде

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.
На 18-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хабаровчан Артур Гиздатуллин с передачи Никиты Гребёнкина.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 11-й минуте третьего периода счёт сравнял Филипп Майе с передач Николая Голдобина и Коди Кёррана. На 17-й минуте периода хозяев вывел вперёд Джош Карри с передач Филиппа Майе и Коди Кёррана. Окончательный счёт установил Брендан Лайпсик, поразивший пустые ворота.
В следующем матче магнитогорский «Металлург» сыграет с «Адмиралом» дома 21 декабря. «Амур» в этот же день отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву».
- 19 декабря 2022
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