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«Металлург» одержал волевую победу над «Амуром», забив трижды в третьем периоде

«Металлург» одержал волевую победу над «Амуром», забив трижды в третьем периоде
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В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду хабаровский «Амур». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.

На 18-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хабаровчан Артур Гиздатуллин с передачи Никиты Гребёнкина.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте третьего периода счёт сравнял Филипп Майе с передач Николая Голдобина и Коди Кёррана. На 17-й минуте периода хозяев вывел вперёд Джош Карри с передач Филиппа Майе и Коди Кёррана. Окончательный счёт установил Брендан Лайпсик, поразивший пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Гребёнкин) – 17:24 (5x5)   1:1 Майе (Голдобин, Кёрран) – 50:25 (5x5)   2:1 Карри (Майе, Кёрран) – 56:12 (5x5)   3:1 Лайпсик (Коробкин) – 59:13 (en)

В следующем матче магнитогорский «Металлург» сыграет с «Адмиралом» дома 21 декабря. «Амур» в этот же день отправится в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву».

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