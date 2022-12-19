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«Автомобилист» прервал победную серию, уступив дома «Адмиралу»

«Автомобилист» прервал победную серию, уступив дома «Адмиралу»
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Николай Чебыкин с передачи Александра Горшкова.

На девятой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Колби Уильямс с передач Данила Файзуллина и Юрия Паутова. Через шесть минут третью шайбу «Адмирала» забросил Евгений Лисовец с передачи Александра Шевченко.

На 11-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Стефан Да Коста. Вторую шайбу хозяев в матче забросил Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Кёртиса Валка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Чебыкин (Горшков) – 01:03 (5x5)   0:2 Уильямс (Файзуллин, Паутов) – 28:11 (5x5)   0:3 Лисовец (Шевченко) – 34:11 (5x5)   1:3 Да Коста (Неучев, Эберт) – 50:03 (5x5)   2:3 Мэйсек (Да Коста, Валк) – 51:48 (5x4)

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Сибирью» 21 декабря. В этот же день «Адмирал» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу».

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