«Автомобилист» прервал победную серию, уступив дома «Адмиралу»

В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Николай Чебыкин с передачи Александра Горшкова.
На девятой минуте второго периода преимущество гостей удвоил Колби Уильямс с передач Данила Файзуллина и Юрия Паутова. Через шесть минут третью шайбу «Адмирала» забросил Евгений Лисовец с передачи Александра Шевченко.
На 11-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Стефан Да Коста. Вторую шайбу хозяев в матче забросил Брукс Мэйсек с передач Стефана Да Косты и Кёртиса Валка.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Сибирью» 21 декабря. В этот же день «Адмирал» отправится в гости к магнитогорскому «Металлургу».
- 19 декабря 2022
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