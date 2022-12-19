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«Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым». У Ткачёва — гол и победный буллит

«Авангард» одержал победу над «Салаватом Юлаевым». У Ткачёва — гол и победный буллит
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В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу по буллитам со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На 15-й минуте первого периода счёт открыл Александр Хмелевски с передачи Ивана Дроздова.

На 16-й минуте второго периода равенство в счёте восстановил Владимир Ткачёв с передачи Семёна Чистякова.

В третьей двадцатиминутке и овертайме команды голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались омичи. Победный бросок на счету Владимира Ткачёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Авангард
Омск
1:0 Хмелевски (Дроздов) – 14:52 (5x4)   1:1 Ткачёв (Чистяков) – 35:17 (5x5)   1:2 Ткачёв – 65:00 (ПБ)

Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведёт 21 декабря дома с хабаровским «Амуром». Омичи в этот же день сыграют в Астане с «Барысом».

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