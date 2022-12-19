Капитан «Ак Барса» Сафонов и тафгай «Куньлуня» Хант устроили яркую драку

В эти минуты в Казани проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает на своём льду «Куньлунь». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

На третьей минуте второго периода капитан «Ак Барса» Илья Сафонов и тафгай «Куньлуня» Гарет Хант устроили яркую драку.

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Сафонов был наказан пятью минутами штрафа за драку. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.

В текущем сезоне у Ханта 73 минуты штрафа при двух (1+1) очках за 33 матча за «Куньлунь».

Сафонов за 37 матчей за казанский клуб набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «+8».