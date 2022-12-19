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Капитан «Ак Барса» Сафонов и тафгай «Куньлуня» Хант устроили яркую драку

Капитан «Ак Барса» Сафонов и тафгай «Куньлуня» Хант устроили яркую драку
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В эти минуты в Казани проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает на своём льду «Куньлунь». Идёт второй период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

На третьей минуте второго периода капитан «Ак Барса» Илья Сафонов и тафгай «Куньлуня» Гарет Хант устроили яркую драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Сафонов был наказан пятью минутами штрафа за драку. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.

В текущем сезоне у Ханта 73 минуты штрафа при двух (1+1) очках за 33 матча за «Куньлунь».

Сафонов за 37 матчей за казанский клуб набрал 20 (11+9) очков при показателе полезности «+8».

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