Овечкин назвал главную вещь в своей многочисленной коллекции
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что считает главной вещью в своей многочисленной коллекции. Для 37-летнего капитана «столичных» ею стала фотография с Горди Хоу и автографом великого канадского форварда.
«У меня есть фото с Горди и его автографом на стене дома? Это, вероятно, главная вещь в моей коллекции. Ещё у меня есть фото с Коби Брайантом, Майклом Джорданом, клюшка Уэйна Гретцки и Марио Лемье...» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».
Отметим, что в ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени «Вашингтон» примет «Детройт Ред Уингз» — главную команду в карьере Горди Хоу. Овечкин может обогнать великого канадца по количеству голов в НХЛ (800 против 801).
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:22
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:30
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:57
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:29
-
20:25
-
20:22
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
18:33
-
18:13
-
18:03
-
17:50
Партнерский контент