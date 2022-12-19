Овечкин назвал главную вещь в своей многочисленной коллекции

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что считает главной вещью в своей многочисленной коллекции. Для 37-летнего капитана «столичных» ею стала фотография с Горди Хоу и автографом великого канадского форварда.



«У меня есть фото с Горди и его автографом на стене дома? Это, вероятно, главная вещь в моей коллекции. Ещё у меня есть фото с Коби Брайантом, Майклом Джорданом, клюшка Уэйна Гретцки и Марио Лемье...» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».



Отметим, что в ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени «Вашингтон» примет «Детройт Ред Уингз» — главную команду в карьере Горди Хоу. Овечкин может обогнать великого канадца по количеству голов в НХЛ (800 против 801).

Новость по теме Washington Post: у Овечкина дома становится очень тесно от памятной коллекции клюшек, шайб