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Овечкин назвал главную вещь в своей многочисленной коллекции

Овечкин назвал главную вещь в своей многочисленной коллекции
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что считает главной вещью в своей многочисленной коллекции. Для 37-летнего капитана «столичных» ею стала фотография с Горди Хоу и автографом великого канадского форварда.

«У меня есть фото с Горди и его автографом на стене дома? Это, вероятно, главная вещь в моей коллекции. Ещё у меня есть фото с Коби Брайантом, Майклом Джорданом, клюшка Уэйна Гретцки и Марио Лемье...» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».

Отметим, что в ночь с 19 на 20 декабря по московскому времени «Вашингтон» примет «Детройт Ред Уингз» — главную команду в карьере Горди Хоу. Овечкин может обогнать великого канадца по количеству голов в НХЛ (800 против 801).

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