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Washington Post: у Овечкина дома становится очень тесно от памятной коллекции клюшек, шайб

Washington Post: у Овечкина дома становится очень тесно от памятной коллекции клюшек, шайб
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Журналист Washington Post Саманта Пелл высказалась о памятной коллекции российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«По мере того, как он приближается к своему последнему рекорду, Овечкин сохраняет шайбы, клюшки, джерси и перчатки после каждого забитого гола. Он хранит их в подвале своего дома в Вирджинии, где становится очень тесно. Овечкин сказал, что его жена Настя готова ради некоторых памятных вещей найти новый дом», — приводит слова Пелл Washington Post.

Напомним, благодаря трём шайбам в ворота «Чикаго» Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до одной шайбы. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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