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«Торпедо» одержало вторую победу подряд, одолев «Северсталь» в овертайме

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, одолев «Северсталь» в овертайме
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Северстали» Даниил Пыленков с передач Александра Петунина и Кирилла Пилипенко. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Деннис Ян с передачи Владислава Фирстова. На 14-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Даниил Пыленков с передач Никиты Рожкова и Давида Думбадзе.

На девятой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Антон Сизов с передач Александра Дарьина и Богдана Конюшкова.

В овертайме шайба Николая Коваленко принесла победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Пыленков (Петунин, Пилипенко) – 02:12 (5x5)   1:1 Ян (Фирстов) – 09:30 (5x5)   1:2 Пыленков (Рожков, Думбадзе) – 13:09 (5x5)   2:2 Сизов (Дарьин, Конюшков) – 28:55 (5x5)   3:2 Коваленко (Кручинин) – 60:39 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Торпедо» сыграет с «Витязем». «Северсталь» примет дома «Сочи».

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