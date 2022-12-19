«Торпедо» одержало вторую победу подряд, одолев «Северсталь» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду «Северсталь». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
На третьей минуте счёт открыл хоккеист «Северстали» Даниил Пыленков с передач Александра Петунина и Кирилла Пилипенко. На 10-й минуте периода восстановил равенство в счёте Деннис Ян с передачи Владислава Фирстова. На 14-й минуте первого периода вновь вывел гостей вперёд Даниил Пыленков с передач Никиты Рожкова и Давида Думбадзе.
На девятой минуте второго периода счёт 2:2 сделал Антон Сизов с передач Александра Дарьина и Богдана Конюшкова.
В овертайме шайба Николая Коваленко принесла победу хозяевам.
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В следующем матче «Торпедо» сыграет с «Витязем». «Северсталь» примет дома «Сочи».
- 19 декабря 2022
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