Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв дома «Витязь»

СКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв дома «Витязь»
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.

В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода счёт открыл Дамир Жафяров с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова. На 16-й минуте второго периода вторую шайбу хозяев забросил Марат Хайруллин с передач Данила Савунова и Игоря Ожиганова. В концовке второго периода сократил отставание в счёте Александр Яремчук.

На второй минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Арсения Коромыслова. В конце периода Владислав Цицюра забросил четвёртую шайбу СКА в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Жафяров (Гусев, Ожиганов) – 23:42 (5x4)   2:0 Хайруллин (Савунов, Ожиганов) – 35:02 (5x5)   2:1 Яремчук – 39:37 (5x4)   3:1 Хайруллин (Жафяров, Коромыслов) – 41:41 (5x5)   4:1 Цицюра (Волков, Зыков) – 53:53 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче СКА сыграет с ЦСКА. «Витязь» отправится в гости к «Торпедо».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022