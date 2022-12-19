СКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв дома «Витязь»

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Витязь». Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.

В первом периоде команды голов не забили.

На четвёртой минуте второго периода счёт открыл Дамир Жафяров с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова. На 16-й минуте второго периода вторую шайбу хозяев забросил Марат Хайруллин с передач Данила Савунова и Игоря Ожиганова. В концовке второго периода сократил отставание в счёте Александр Яремчук.

На второй минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Марат Хайруллин с передач Дамира Жафярова и Арсения Коромыслова. В конце периода Владислав Цицюра забросил четвёртую шайбу СКА в матче.

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В следующем матче СКА сыграет с ЦСКА. «Витязь» отправится в гости к «Торпедо».