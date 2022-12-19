У Семёна Варламова — повреждение нижней части тела, он вернётся в ближайшие дни
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У голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова — повреждение нижней части тела, сообщает журналист Райан Боулдинг в своём «твиттере».
Отмечается, что 34-летний вратарь должен вернуться в ближайшие дни. Также со дня на день ожидается возвращение в строй Кайла Палмьери, Кэла Клаттербака и Адама Пелеча.
В текущем сезоне Варламов провёл 12 матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,65.
«Островитяне» в 32 матчах одержали 18 побед при 14 поражениях и, набрав 37 очков, располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нью-Йорк Айлендерс» сыграют в гостях с «Колорадо Эвеланш» 20 декабря (5:00 мск).
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