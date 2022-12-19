Никитин рассказал о состоянии Марченко, который провёл первый матч за «Локомотив» в сезоне

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог встречи с «Сочи» (2:1) и рассказал о состоянии Алексея Марченко. Напомним, 30-летний защитник не играл с начала сезона из-за травмы.
«Попробую в оправдание нам сказать, что после паузы тяжело раскачивались. Только в третьем периоде забили. Победа есть победа, парням сказали, чтобы не было её недооценки. Следующие соперники будут хорошие в плане места в турнирной таблице, в плане задач, в плане мастерства.
Готов ли Марченко играть каждый матч? Физически – однозначно нет. Но головой, характером – готов. Через игры придётся набирать форму, все через это проходят, Алексей не исключение. Наша задача – не перегрузить его. Что касается Мурашова, то ребята дали ему лучшего игрока. Все ребята понимали, что последний рубеж – очень важный. Утреннее собрание команды было посвящено дебюту Мурашова. Все помнят, что у каждого из нас был первый матч, важна была помощь команды», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.
Марченко в первом матче сезона поучаствовал в двух шайбах ярославского клуба в матче с «Сочи».
- 19 декабря 2022
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