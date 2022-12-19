Ларионов: «Торпедо» ещё четыре матча с «Северсталью» играть, не хочется выкладывать козыри

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о победном матче с «Северсталью» (3:2 ОТ) и оценил своеобразную серию с череповецким клубом в текущем сезоне.

«Мы преодолели сложное начало матча, когда пропустили первый гол. Потом сумели сравнять счёт и в овертайме добиться победы. Как правило, после небольшого перерыва лучше начинать на выезде. Необходимо почувствовать игровой нерв, ритм. В этом причина того, что мы в начале игры не показали свой хоккей. Сегодня была доля простоты в исполнении наших ребят.

Во время перерыва по объективным причинам мы собрались полным игровым составом только позавчера. Поэтому, возможно, качество игры сегодня было не очень хорошее, но важно было начать с положительного результата, который нас устроил. Для игроков, которые раньше выступали за команду соперника, такие матчи особенные.

Антон Сизов играл в «Северстали», и у него сегодня были свои мотивы доказать бывшей команде, что он хороший игрок. Он сыграл в своей манере. Шесть силовых приёмов во втором периоде дали нам ту долю преимущества, которую мы хотели. Было заметно, что к концу второго периода защитники «Северстали» стали уставать из-за большого давления на них. Давления не только клюшкой, но и телом.

Говорить о том, что мы сегодня выиграли на фарте, трудно. Оба матча с «Северсталью» получились трудными и примерно одинаковыми. Нам ещё четыре игры с ними играть в регулярном чемпионате. Не хочется все козыри выкладывать сейчас. Давайте оставим что-то на концовку этой серии», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

После победы «Торпедо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.