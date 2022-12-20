Чинахов получил травму на старте матча с «Далласом». Соперник жёстко упал ему на ногу

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Даллас Старз».



На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт — 0:0.



Всего через 1 минуту и 20 секунд игрового времени после стартовой сирены российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму — финский нападающий «Старз» Йоэль Кивиранта в борьбе пытался выбросить шайбу из зоны, чуть не столкнулся с защитником Райаном Сутером, потерял равновесие и упал прямо на ногу российскому хоккеисту.

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Чинахов попытался подняться, с большим трудом доехал до скамейки, но сразу же отправился в раздевалку. О степени серьёзности травмы россиянина пока не сообщается.



Чинахов в нынешнем сезоне принял участие в 30 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 13 (4+9) очков.