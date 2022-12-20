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Овечкин был близок к 801-му голу в НХЛ, но его бросок пришёлся в штангу. Видео

Овечкин был близок к 801-му голу в НХЛ, но его бросок пришёлся в штангу. Видео
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 2:2.

Напомним, в недавней встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до одной шайбы.

В одной из атак столичного клуба Овечкин был близок к тому, чтобы сравняться с Хоу по забитым голам, но «Детройт» выручила штанга.

ВИДЕО

В первом периоде «Детройту» удалось забросить две безответные шайбы в ворота столичной команды, однако во втором периоде «Кэпиталз» удалось отыграться — Ник Дауд за 11 игровых секунд дважды поразил ворота «Детройта». В первый раз ему асситировали россиянин Александр Овечкин и Николя Обе-Кюбель, а во второй — Ник Дженсен.

Гоевая передача Овечкина стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ и превзошёл легендарного Бобби Орра.

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