Овечкин был близок к 801-му голу в НХЛ, но его бросок пришёлся в штангу. Видео

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Детройт Ред Уингз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче ничейный — 2:2.
Напомним, в недавней встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и забил свой 800-й гол в карьере в НХЛ. Благодаря этому Александр сократил отставание от форварда Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до одной шайбы.
В одной из атак столичного клуба Овечкин был близок к тому, чтобы сравняться с Хоу по забитым голам, но «Детройт» выручила штанга.
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В первом периоде «Детройту» удалось забросить две безответные шайбы в ворота столичной команды, однако во втором периоде «Кэпиталз» удалось отыграться — Ник Дауд за 11 игровых секунд дважды поразил ворота «Детройта». В первый раз ему асситировали россиянин Александр Овечкин и Николя Обе-Кюбель, а во второй — Ник Дженсен.
Гоевая передача Овечкина стала 645-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ и превзошёл легендарного Бобби Орра.
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