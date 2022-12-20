«Вашингтон» дважды отыгрался в матче с «Детройтом», а затем добыл победу в овертайме. Забить Овечкину помешала штанга, зато отличился Орлов.

Овечкин обошёл ещё одну легенду НХЛ. Но у «Вашингтона» сегодня другой русский супергерой!

Дополнительной интриги к очередному матчу «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ в этот раз искать точно было не нужно. Весь спортивный мир и так с огромным интересом наблюдает за тем, как капитан столичной команды Александр Овечкин стремится сначала повторить, а затем и превзойти снайперский результат легенды НХЛ Горди Хоу, а сегодня российский форвард мог это сделать во встрече с главной командой в жизни канадского нападающего – «Детройт Ред Уингз», в составе которой уроженец Саскачевана провёл четверть века.

«Превзойти показатель Хоу в матче с его «Детройтом»? Конечно, это было бы неплохо. Но никогда не знаешь, что произойдёт. Мы встречались с ним всего лишь один раз — на Матче звёзд. Это было давно. Мы говорили о клюшках, о том, как они отличаются», — отмечал Овечкин за несколько часов до стартового вбрасывания.

Сыновья легендарного канадца – Марк и Марти – специально даже прилетели в Вашингтон, чтобы не упустить возможности воочию понаблюдать за столь знаменательным событием. Но первый период прошёл под знаком как раз-таки «Детройта». Сначала Давид Перрон с близкого расстояния переиграл Чарли Линдгрена, а следом при игре в большинстве отличился шведский форвард гостей Оскар Сундквист.

После перерыва хозяева смогли перехватить игровую инициативу и обрушили шквал атак на ворота финского вратаря Вилле Хуссо. В помощь столичной команды были и удаления хоккеистов «красных крыльев», дважды подряд оказавшихся в боксе для штрафников. В одном из розыгрышей большинства Овечкин мог догонять Хоу по голам в НХЛ, но бросок 37-летнего форварда с близкого расстояния пришёлся в штангу.

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Зато уже при игре в равных составах Александр выступил в роли ассистента, снабдив передачей игрока четвёртого звена Ника Дауда – американский форвард изящно обыграл Лукаса Рэймонда и броском со средней дистанции прошил Хуссо. Для Овечкина голевая передача стала 646-й в карьере в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 70-е место в истории НХЛ, сумев превзойти результат легендарного Бобби Орра, у которого 645 передач за карьеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

И надо же такому случиться, что уже в следующей смене – всего спустя 11 секунд после предыдущего взятия ворот – никогда не отличавшийся большими снайперскими навыками Дауд оформил дубль. В этот раз 32-летний американец удачно сыграл на пятаке, подправив шайбу после броска от Ника Дженсена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дауд повторил второй результат в истории «Вашингтона» по интервалу времени между голами одного и того же хоккеиста столичной команды – в 1982 году Деннис Марук также дважды подряд в течение 11 секунд поразил ворота «Миннесоты Норт Старз». Клубный рекорд – 10 секунд – был установлен в ноябре 1990-го Стефаном Личем в матче с «Питтсбург Пингвинз». Примечательно, что Овечкин даже в этой номинации находится в числе лидеров клуба – 12 лет назад две шайбы россиянина в ворота «Калгари Флэймз» разделили 12 секунд.

«Мы поддерживаем Ови. Можно сказать, что он немного нервничает, ведь мальчики Хоу в городе (смеётся). На него оказывается большое давление. Его игра – часть хоккейной истории, и нам приятно стать её частью», — отметил Марк Хоу во втором перерыве.

В третьем периоде соперники быстро обменялись заброшенными шайбами – Лукас Рэймонд вывел «Детройт» вперёд, а его соотечественник Эрик Густафссон стремительно восстановил равновесие в счёте. Шведский защитник столичных поймал сумасшедший кураж и забросил четвёртую шайбу в двух последних матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В концовке основного времени неприятный эпизод произошёл с Евгением Кузнецовым. После пропущенного удара клюшкой от Морица Зайдера россиянин был вынужден отправиться в раздевалку, где и провёл последние минуты третьего периода, но на овертайм челябинец вернулся на лёд и едва не принёс победу своей команде. В середине дополнительного отрезка Евгений суме вылезти на пятак и с близкого расстояния проатаковал ворота «Детройта» — Хуссо с большим трудом выловил шайбу на ленточке.

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Но до серии буллитов «Ред Уингз» всё равно не добрались: за 21 секунду до конца в овертайме точку в игре поставил другой россиянин — защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов. Проведший блистальеный матч Дауд разогнал быструю атаку и сделал пас на синюю линию, выскочивший со скамейки Маркус Юханссон сделал перевод на Орлова, который мощным броском пробил Хуссо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» одержал волевую победу, которая стала для столичной команды седьмой в последних восьми матчах. А Овечкин продолжает преследование Хоу в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Новый шанс россиянину представится 23 декабря – в гостевом матче с «Оттавой Сенаторз». Тогда же Александр заодно может установить и новый рекорд НХЛ по броскам в створ. После сегодняшнего матча его отставание от Рэя Бурка составляет всего четыре броска (6205 против 6209).