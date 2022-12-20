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Макдэвид превзошёл достижение Троттье по очкам в НХЛ в возрасте 25 лет или младше

Макдэвид превзошёл достижение Троттье по очкам в НХЛ в возрасте 25 лет или младше
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости идёт овертайм, счёт — 3:3.

В составе гостей ассистентским дублем отметился капитан команды Коннор Макдэвид, для которого второе набранное очко в матче стало 761-м за карьеру в НХЛ. Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ превзошёл достижение Брайана Троттье (760) по очкам в НХЛ в возрасте 25 лет или младше.

В этой возрастной категории только четыре игрока успели набрать очков больше Макдэвида. Первое место занимает Уэйн Гретцки (1459), на втором месте располагается Марио Лемье (885), топ-3 замыкает Дэйл Хаверчак (848), а перед 25-летним Макдэвидом находится результат Стива Айзермана (800).

Макдэвид заходит на исторический сезон. Но он не будет когда-либо считаться круче Гретцки Макдэвид заходит на исторический сезон. Но он не будет когда-либо считаться круче Гретцки
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