Нападающий «Вашингтона» оценил игру Овечкина, не забившего «Детройту»
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Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд прокомментировал игру его российского одноклубника Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». 37-летний капитан нанёс три броска по воротам «красных крыльев», однако не смог забить.
«Он был реально хорош. Очевидно, он важный лидер нашей команды. Несколько раз я не мог поверить, что шайба не заходила в ворота после его бросков», — приводит слова Дауда Washington Hockey Now.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
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