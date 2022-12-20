Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Вашингтона» оценил игру Овечкина, не забившего «Детройту»

Нападающий «Вашингтона» оценил игру Овечкина, не забившего «Детройту»
Комментарии

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд прокомментировал игру его российского одноклубника Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». 37-летний капитан нанёс три броска по воротам «красных крыльев», однако не смог забить.

«Он был реально хорош. Очевидно, он важный лидер нашей команды. Несколько раз я не мог поверить, что шайба не заходила в ворота после его бросков», — приводит слова Дауда Washington Hockey Now.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Новость по теме
Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им три клюшки с автографами
Новость по теме
Овечкин рассказал, о чём беседовал с Горди Хоу во время единственной встречи с ним
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022