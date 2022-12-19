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Овечкин рассказал, о чём беседовал с Горди Хоу во время единственной встречи с ним

Овечкин рассказал, о чём беседовал с Горди Хоу во время единственной встречи с ним
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о единственной встрече с легендарным форвардом Горди Хоу. Хоккеисты виделись всего один раз — на Матче звёзд НХЛ в 2016 году. Капитан «Вашингтона» рассказал, о чём они побеседовали тогда.

«Мы встречались с ним всего лишь один раз — на Матче звёзд. Это было давно. Мы говорили о клюшках, о том, как они отличаются», — приводит слова Овечкина официальная пресс-служба «Кэпиталз» в «Твиттере».

Отметим, что 37-летний российский нападающий отстаёт от Горди Хоу по голам всего на один гол. На счету Овечкина, занимающего третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, 800 голов, у Хоу — 801. Первую позицию занимает Уэйн Гретцки (894).

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