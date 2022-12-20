Макдэвид вышел на пятое место в истории «Эдмонтона» по количеству передач в НХЛ

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 2 (0+2) очка во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Нападающий «нефтяников» набрал 64 (28+36) очка в 33 матчах нынешнего сезона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», теперь на счету Макдэвида 527 результативных передач в карьере. По этому показателю канадец вышел на пятое место в истории «Эдмонтона», сравнявшись с Полом Коффи. В статистике учитывались матчи в регулярных чемпионатах и в плей-офф. Больше ассистов отдали Гленн Андерсон (591), Яри Курри (679), Марк Мессье (777) и Уэйн Гретцки (1257).

Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.