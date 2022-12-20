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Защитник «Колорадо» Макар после падения попросил судью не удалять соперника

Защитник «Колорадо» Макар после падения попросил судью не удалять соперника
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился джентльменским поступком в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».

В конце первого периода хоккеист «лавин» боролся за шайбу с нападающим «островитян» Мэтью Барзалом и выиграл борьбу. Макар начал выезжать из-за ворот с форвардом «Айлендерс» «на плечах». Защитник в итоге потерял равновесие и упал, после чего судья дал свисток, намереваясь удалить Барзала. Макар, в свою очередь, жестами показал, что нарушения не было. В итоге Барзала не удалили.

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Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 в серии послематчевых буллитов.

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