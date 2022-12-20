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Тафгай «Куньлуня» Хант дисквалифицирован на один матч за драку в игре с «Ак Барсом»

Тафгай «Куньлуня» Хант дисквалифицирован на один матч за драку в игре с «Ак Барсом»
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги после матча «Ак Барса» и «Куньлуня» (3:1) принял решение дисквалифицировать нападающего пекинской команды Гарета Ханта на один матч за драку с капитаном казанцев Ильёй Сафоновым.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п 4.4.4 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан в матче по п. 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, а в предшествующих матчах был наказан по п. 3.1, 3.4… Хант получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф», — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В текущем сезоне Хант за 34 матча заработал 90 минут штрафа с 2 (1+1) результативными баллами.

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