Гендиректор «Амура» прокомментировал слухи о переходе голкипера Аликина в «Авангард»

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал слухи о переходе голкипера хабаровчан Евгения Аликина в «Авангард».

«Мы не стремимся совершить обмен. Мы не выходили на рынок с сигналами о том, что готовы это сделать. Но действительно, коллеги обращаются к нам с предложениями. Конечно, мы всегда их выслушиваем, обдумываем, но на данный момент ни один из предложенных вариантов не соответствует ценности Евгения для команды, особенно с точки зрения борьбы за попадание в плей-офф. Мы чётко расставили свои приоритеты и торговаться не намерены.



Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы понимаем вашу озабоченность по этому поводу и учитываем ваше мнение в этом вопросе. А пока не переживайте каждый раз, когда видите очередную новость о «почти состоявшемся обмене» в прессе или соцсетях. Это работа журналистов, и иногда она заключается в том, чтобы просто поддерживать «горячую» тему», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

28-летний вратарь в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых одержал 11 побед при проценте отражённых бросков 93,3 и коэффициенте надёжности 2,07.