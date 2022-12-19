Лихачёв: надеюсь, Аликин останется в «Амуре»

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв оценил игру команды и голкипера клуба — Евгения Аликина.
«Начало сезона было хорошее, мы обыгрывали сильные команды, с «Магниткой» с 0:2 отыгрались и победили. Потом был небольшой спад. Ничего страшного не было, но не получалось выигрывать сериями. Сейчас была хорошая победная серия. Юоремся за плей-офф, стараемся дальше играть так же хорошо.
Уход Йордана был вынужденным — он принял такое решение в пользу семьи. Мы все его поддержали, пожелали удачи в карьере и чтобы в семье всё наладилось. Конечно, это большая потеря для команды. Йордан — капитан и очень хороший защитник. Но у нас есть хорошие ребята, которые могут его заменить.
Аликин — очень хороший вратарь. Не хочу заглядывать вперёд, но надеюсь, что он останется с нами», — сказал Лихачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Ярославом Лихачёвым читайте на «Чемпионате»:
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