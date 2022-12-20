Тафгай «Куньлуня» Хант — о драке с Сафоновым: ему 21? Чувствую себя стариком

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант после поражения от «Ак Барса» (1:3) оценил встречу и рассказал о драке с капитаном казанцев — Ильёй Сафоновым.

«Здорово вернуться после столь долгой паузы. 10 дней без хоккея – это много. Знали, что игроки Казани будут играть жёстко, у них сменился главный тренер, мы были готовы.

Что пошло не так после хорошего начала? Думаю, определяющим моментом стала игра в нейтральной зоне, мы уступили в борьбе за неё. Они легко проходили сквозь наши построения, плюс нас подвели удаления. Получили два гола, ещё и пропустили голевую атаку, играя в большинстве. У них быстрая, крупная команда, где-то они больше выиграли борьбы, владели шайбой и забили вовремя. Не сказал бы, что они как-то отличаются по стилю по сравнению с прошлым годом, это всё тот же «Ак Барс» – мастерство и опыт. Думаю, смена тренера их немного встряхнула. И да, сейв Джурасика на Радулове был невероятным. Мэтт проявил чудеса реакции, отбив шайбу лицом. Наша вратарская линия здорово действует, большая помощь команде.

Бой с Сафоновым? Надо отдать ему должное, молодой парень, откликнулся на мой вызов. Я просто хотел встряхнуть партнёров, мы уступали в две шайбы, надо было добавить эмоций. Тайлер Вон оказался на льду после стыка с ним, я принял решение вмешаться. Парень хорошо себя показал. Сколько ему, 23? 21?! Серьёзно? Чувствую себя стариком. Наверное, это самый неудобный соперник из тех молодых, с кем я дрался до этого. Плюс ему, он большой и сильный.

Что изменил Грег Айрленд после того, как Айван Занатта покинул пост главного тренера в межсезонье? Думаю, Грег привнёс в команду больше уверенности. Зарядил нас на усердную работу. Мы определённо стали лучше играть, больше бросать, отсюда и победы, коих не хватало в предыдущие годы. Его система работает, это заметно, думаю, все это видят», — цитирует Ханта Metaratings.ru.

Напомним, после драки в матче Сафонов был наказан пятью минутами штрафа. Хант получил две минуты как зачинщик драки, 10 минут дисциплинарного штрафа и пять минут за драку.