Нападающий «Баффало» повторил клубное достижение Могильного 29-летней давности

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон после матча с «Вегас Голден Найтс» (3:2) повторил клубное достижение Александра Могильного 29-летней давности.

Американец забросил 25 шайб в последних 25 матчах, тем самым повторив клубное достижение российского нападающего в 1993 году, сообщает «твиттер» Hockey Reference.

Томпсон стал третьим хоккеистом, дошедшим до отметки в 50 очков в нынешнем сезоне. Форвард «клинков» забросил 26 шайб и отдал 24 результативные передачи в 32 матчах чемпионата. Напомним, в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (9:4) Тейдж забил пять голов.

«Баффало Сэйбрз» в текущем сезоне набрал 34 очка в 32 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.