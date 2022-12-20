Владислав Третьяк: Овечкин при жизни уже легенда

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал про погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

«Ещё не поздравил Овечкина с 800-м голом в НХЛ. Но у него каждый день рекорды, его каждый день можно поздравлять. Когда побьёт рекорд Хоу, тогда обязательно лично поздравлю. А чтобы побить рекорд Гретцки, нужно постараться. Верить всегда нужно, он может, смотря сколько сезонов понадобится. Главное, чтобы здоровье позволило. Саша — легенда, он при жизни уже легенда», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».

Напомним, до второго места в списке лучших снайперов НХЛ, которое занимает Горди Хоу, Овечкину осталась одна шайба. До рекорда Гретцки — 94 гола.