Владислав Третьяк: Овечкин при жизни уже легенда
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал про погоню форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.
«Ещё не поздравил Овечкина с 800-м голом в НХЛ. Но у него каждый день рекорды, его каждый день можно поздравлять. Когда побьёт рекорд Хоу, тогда обязательно лично поздравлю. А чтобы побить рекорд Гретцки, нужно постараться. Верить всегда нужно, он может, смотря сколько сезонов понадобится. Главное, чтобы здоровье позволило. Саша — легенда, он при жизни уже легенда», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».
Напомним, до второго места в списке лучших снайперов НХЛ, которое занимает Горди Хоу, Овечкину осталась одна шайба. До рекорда Гретцки — 94 гола.
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