Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:3.

Дублями в составе «огоньков» отметились нападающие Тайлер Тоффоли и Назем Кадри. По три результативных передачи на свой счёт записали Джонатан Юбердо и Элиас Линдхольм. Голом в составе «акул» отметился российский нападающий Александр Барабанов. Отметим, что в этой встрече «Калгари» установил клубный рекорд, уложив два гола в 30 секунд со старта матча. Это второй матч подряд между этими командами, в обоих победу одержали хоккеисты «Калгари».

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Двумя результативными передачами отметился форвард «королей» Адриан Кемпе.