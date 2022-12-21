Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»

Гол Барабанова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флеймз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:3.

Дублями в составе «огоньков» отметились нападающие Тайлер Тоффоли и Назем Кадри. По три результативных передачи на свой счёт записали Джонатан Юбердо и Элиас Линдхольм. Голом в составе «акул» отметился российский нападающий Александр Барабанов. Отметим, что в этой встрече «Калгари» установил клубный рекорд, уложив два гола в 30 секунд со старта матча. Это второй матч подряд между этими командами, в обоих победу одержали хоккеисты «Калгари».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 7
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Тоффоли (Дюбе, Линдхольм) – 00:15 (5x5)   0:2 Дюбе (Линдхольм, Тоффоли) – 00:30 (5x5)   1:2 Штурм (Майер) – 14:58 (5x5)   1:3 Льюис (Ружичка, Андерссон) – 30:04 (5x5)   2:3 Барабанов (Харрингтон, Ньето) – 39:23 (5x5)   3:3 Майер (Карлссон) – 43:58 (5x5)   3:4 Кадри (Лучич, Юбердо) – 50:04 (5x5)   3:5 Лучич (Юбердо) – 56:43 (5x5)   3:6 Тоффоли (Линдхольм) – 58:22 (en)   3:7 Кадри (Юбердо) – 58:42 (5x5)

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Двумя результативными передачами отметился форвард «королей» Адриан Кемпе.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Даути (Копитар, Кемпе) – 26:47 (5x4)   1:1 Ватрано (Шаттенкирк, Сильверберг) – 34:27 (5x4)   2:1 Иафалло (Дано, Мур) – 39:39 (5x5)   3:1 Арвидссон (Калиев, Лизотт) – 43:25 (5x5)   4:1 Фиала (Кемпе) – 50:44 (5x5)
Новость по теме
«Калгари» установил новый рекорд клуба в НХЛ на первой минуте матча с «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022