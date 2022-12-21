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Капитан «Каролины» о Кочеткове: он затмил всех и был лучшим игроком в матче с «Нью-Джерси»

Капитан «Каролины» о Кочеткове: он затмил всех и был лучшим игроком в матче с «Нью-Джерси»
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Капитан «Каролины» Джордан Стаал восхитился игрой российского голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

«Он определённо затмил всех, Кучи был нашим лучшим игроком сегодня вечером. Мы показали не лучшую игру. Соперник создал много голевых моментов у наших ворот и немного застал нас врасплох», — цитирует Стаала официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер стал первой звездой матча. Россиянин отразил 37 из 38 бросков по своим воротам. В текущем сезоне на счету Кочеткова 10 побед в 15 матчах с процентом отражённых бросков 92,8%. Вратарь стал шестым голкипером-новичком в истории НХЛ по продолжительности серии с набранными очками и первым в истории франшизы по этому показателю.

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