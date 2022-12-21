«Трактор» расторг контракт с шведским защитником Альмквистом по инициативе клуба

Хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с шведским защитником Адамом Альмквистом, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение с игроком было расторгнуто по инициативе клуба. 18 декабря «Трактор» поместил защитника в список отказов.

Шведский защитник в текущем сезоне принял участие в 25 матчах за челябинский клуб и отметился двумя очками — забросил шайбу и отдал результативную передачу. Показатель полезности 31-летнего игрока обороны составил «-2». Напомним, в начале сентября челябинский клуб объявил о подписании контракта с Альмквистом.

Всего в КХЛ на счету Альмквиста 182 матча и 64 набранных очка — он забросил 13 шайб и отдал 51 результативную передачу. Помимо «Трактора», шведский защитник выступал за минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и череповецкую «Северсталь».