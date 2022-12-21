«Оттава» подписала новый контракт с российским защитником Зубом на $ 18,4 млн

«Оттава Сенаторз» продлила контракт с 27-летним российским защитником Артёмом Зубом, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что хоккеист заключил четырёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 4,6 млн. Общая сумма сделки составит $ 18,4 млн. Кроме того, у Зуба в контракте будет пункт, согласно которому защитник может предоставить список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.
У россиянина после сезона-2022/2023 подходило к концу трёхлетнее соглашение на максимальную общую сумму около $ 5,8 млн.
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Зуб провёл за «Оттаву» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
«Оттава» в 31 матче регулярного сезона одержала 14 побед при 17 поражениях и с 30 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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