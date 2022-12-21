«Металлург» одержал вторую победу подряд, обыграв дома «Адмирал»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
На восьмой минуте Брендан Лайпсик с передачи Филиппа Майе вывел магнитогорцев вперёд. На 13-й минуте Антон Берлёв сравнял счёт. На 38-й минуте Максим Карпов после паса Филиппа Майе забросил вторую шайбу в ворота «Адмирала». На 49-й минуте Михал Криштоф с передачи Либора Шулака во второй раз сравнял счёт. На 57-й минуте Денис Зернов в третий раз поразил ворота гостей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Уфе сыграет с «Салаватом». «Металлург» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 23 декабря.
- 21 декабря 2022
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