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«Металлург» одержал вторую победу подряд, обыграв дома «Адмирал»

«Металлург» одержал вторую победу подряд, обыграв дома «Адмирал»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Лайпсик (Майе) – 07:34 (5x5)   1:1 Берлёв (Чебыкин, Лисовец) – 12:17 (5x5)   2:1 Карпов (Майе) – 37:37 (5x5)   2:2 Криштоф (Шулак) – 48:31 (5x5)   3:2 Зернов (Яковлев, Карпов) – 56:18 (5x5)

На восьмой минуте Брендан Лайпсик с передачи Филиппа Майе вывел магнитогорцев вперёд. На 13-й минуте Антон Берлёв сравнял счёт. На 38-й минуте Максим Карпов после паса Филиппа Майе забросил вторую шайбу в ворота «Адмирала». На 49-й минуте Михал Криштоф с передачи Либора Шулака во второй раз сравнял счёт. На 57-й минуте Денис Зернов в третий раз поразил ворота гостей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Уфе сыграет с «Салаватом». «Металлург» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 23 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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