Главный тренер «Автомобилиста» высказался о поражении от «Сибири» со счётом 0:4

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал крупное сухое поражение в матче с «Сибирью».

«Неплохое начало, 13-3 по броскам в первом периоде, но один гол пропустили, упустили соперника на пятаке. Во втором периоде владели шайбой, пропустили в контратаке, гол почти с нулевого угла пропустили. Не хватило остроты перед воротами.



Замена Маттссона? В перерыве у него поднялась температура.



Много бросков шло мимо створа? Соперник быстро накатывался, не давал времени подумать перед броском.



Игра Широкова? У него были два хороших момента. Поддавался на провокации? Сегодня была такая грязная игра, много стычек.



Чем удивила «Сибирь»? Да ничем, мы готовились, знали, что плотная оборона, играют самоотверженно.



Мотивация на матчи против Мартемьянова? Я с ним работал в одном штабе, а так отдельной мотивации нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.