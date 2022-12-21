Главный тренер «Салавата» высказался после крупного поражения от «Амура» со счётом 1:5

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после крупного поражения в матче с «Амуром».

«Комментировать нечего. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за тот матч, который мы сегодня показали. Они не заслуживают того, как мы сегодня играли. Насколько драка Дроздова в концовке подзарядила «Салават»? Ваня — молодец! Единственный плюс, было видно, что ребята старались, но опять же это было только в третьем периоде, а должно было быть с самого начала», — сказал Козлов на пресс-конференции.

Напомним, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).