Главный тренер СКА рассказал об изменениях, внесённых после поражения от ЦСКА в плей-офф

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче с ЦСКА.

«Все матчи сезона выиграть можно и нужно, но это непросто. В истории хоккея, особенно когда матчи идут через день, такого и не было. Когда ЦСКА выиграл все встречи в чемпионате СССР, там их было 40. Это совершенно другой график, другая подготовка, это кардинально всё меняет. Мы это видим и по всем клубам в КХЛ. Те, кто лучше тренируется, кто лучше планирует, те и выигрывают матчи. Плюс травмы, плюс грипп. У нас была серьёзнейшая эпидемия гриппа, болели по второму-третьему кругу. И тренерский штаб выходил, работал как мог. Но все команды это проходят, нам нужно быть лучше. Это спорт. Не забиваешь ты — забивают тебе. Да, соперник сыграл на контратаках, мы уважаем эту систему, но у нас своя система. И ещё, конечно, наш лишний пас. Ребятам нужно брать ответственность на себя.

У нас молодые ребята, вот Подъяпольский, он хоть раз играл с ЦСКА в «Ледовом»? Нет. А вы бы вышли против ЦСКА, первая игра. Представляете, какое давление? Не думаю, что Мартинес бы вышел первый матч сыграть при полных трибунах. Это дорогого стоит, как он сегодня сыграл. Он мужик — так здорово сыграть в «Ледовом» при таком давлении, в суперсерии СКА — ЦСКА. Это очень непросто.

В этом сезоне у СКА другая картинка игры? Все детали не расскажем, но могу сказать, что поражение в плей-офф внесло определённые коррективы. Когда вели 3-2 в серии с ЦСКА, мы играли так же, создавали много голевых моментов. Наш воспитанник Ваня Федотов здорово там сыграл. Ну и команда серьёзная, опытная, обученная. С точки зрения организации игры, обученности, тренировочного процесса есть разница по сравнению с прошлым сезоном. Много создаём моментов, нужно выходить на новый уровень, ребята должны брать на себя ответственность, несмотря на возраст. И они это делают. Рады, что вы видите замечательную картинку, рисунок игры есть, но нужен счёт на табло. Будем делать всё, чтобы все действия были на результат», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.